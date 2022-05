Paura a L’Aquila, dove un’auto ha sfondato la recinzione di una scuola dell’infanzia, proprio mentre gli alunni stavano giocando in giardino. Il bilancio è di quattro bimbi feriti, di cui uno in maniera grave.

In base una prima ricostruzione, la vettura era parcheggiata in una strada in discesa quando, per motivi ancora da accertare, si è messa in marcia, centrando la cancellata della scuola, in via Primo maggio.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti gli uomini delle forze dell’ordine, ambulanze e vigili del fuoco.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata