Le indagini aperte dopo l’assalto al convoglio dei portavalori Battistolli sulla variante dell’Aurelia portano sempre di più in Sardegna e nel Senese.

I carabinieri (Comandi sardi e toscani) lavorano sul furto dei van usati per “imbottigliare” il convoglio dei furgoni blindati tra le uscite di San Vincenzo Nord e San Vincenzo Sud.

I mezzi utilizzati dai rapinatori entrati in azione nel pomeriggio del 28 marzo, sono stati rubati alla fine di ottobre dello scorso anno ad un operatore senese che trasporta cavalli e altri animali in tutto il territorio nazionale e all’estero: la vittima del furto è nota nell’ambiente delle scuderie e dei maneggi, frequentato da molti sardi per ragioni di lavoro.

I banditi hanno controllato i movimenti dei van sino a quando non sono stati parcheggiati in un piazzale su una strada della località Due Ponti, vicino a Siena. Il furto è stato denunciato subito e ci sarebbero delle immagini, il proprietario dei mezzi li aveva posizionati in un’area videosorvegliata.

L’inchiesta viene condotta in Sardegna, Ogliastra e Barbagia, e un alcune località della Maremma più vicine al Senese.

Sarebbero in corso accertamenti tecnici su impronte digitali rilevate nei mezzi utilizzati dai banditi.

