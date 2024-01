Quattro amici decidono di pranzare assieme in agriturismo. Dunque, concordati il giorno e l’ora dell’appuntamento, telefonano al ristorante prescelto. Ma, oltre a prendere la prenotazione, il titolare si è visto porre una richiesta davvero particolare: «Arriveremo con quattro elicotteri, c’è il posto per parcheggiare?».

È accaduto in Emilia e a raccontare la curiosa vicenda è stato il proprietario dell’agriturismo “La corte dei Vignò”, a Maserno di Montese, sulle colline modenesi, Valter Bernardoni.

«Se c'è neve o ghiaccio e volete venire a mangiare alla azienda agricola Ia Corte dei Vignò, non preoccupatevi: venite in elicottero che c'è il parcheggio! Oggi erano in quattro...», ha scritto Bernardoni su Facebook, postando alcune immagini dei velivoli fermi davanti alla sua azienda agricola che fa anche servizio di ristorante.

«Nei giorni scorsi – ha poi raccontato in alcune interviste – ho ricevuto la telefonata dove il cliente ha chiesto di poter riservare un tavolo per quattro persone per le 13 di sabato 20 gennaio. Da qui la richiesta se era possibile parcheggiare vicino al ristorante i loro quattro elicotteri». Richiesta che è stata soddisfatta, visto l’ampio appezzamento di terreno davanti all’agriturismo.

Poi il pranzo e la ripartenza dei commensali, tutti appassionati di volo, per tornare a casa. «Sono rimasti soddisfatti – dice anora Bernardoni – e mi hanno assicurato che ritorneranno a trovarci. Sempre in elicottero».

IL VIDEO:

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata