Al termine di una giornata di trattative, i carabinieri hanno fatto irruzione e hanno arrestato l’80enne di Bacoli (Napoli) che si era barricato in casa dopo aver ferito la moglie a colpi di pistola.

L’anziano è stato bloccato, la pistola sequestrata.

Il blitz degli uomini dell’Arma è avvenuto in serata, l’uomo si era barricato in casa dal mattino. Al culmine di una lite ha preso la pistola che deteneva clandestinamente e ha sparato alla moglie: poi, dopo aver permesso alla donna di farsi accompagnare in ospedale, si è barricato in casa.

Armato e insensibile alle richieste dei carabinieri di uscire, la vicenda ha tenuto col fiato sospeso la cittadina per un'intera giornata: dalle 8.30 del mattino sino alle 22, quando è avvenuto il blitz dei militari dell’Arma.

I carabinieri a lungo hanno negoziato per garantire l’incolumità dell’uomo ed evitare che compiesse gesti estremi, tanto che è stata anche interrotta l’erogazione del gas nella palazzina.

La donna, 77 anni, è caduta a terra dopo essere stata colpita a un fianco ma è riuscita a contattare uno dei tre figli, che si è fiondato in casa e l’ha soccorsa, caricandola in auto e portandola in ospedale. Non è in pericolo di vita.

Ancora non si conosce il movente del gesto: si ipotizza un litigio per motivi economici, ma l’episodio potrebbe essere dovuto anche ai problemi psichici dell’anziano.

(Unioneonline/L)

