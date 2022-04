Indagini in corso a Roma, dopo la morte di un uomo di 80 anni, colpito da un infarto nella zona dell’Olgiata. Nelle tasche dei pantaloni dell’anziano, infatti, sono stati trovati assegni per 300mila euro, 12 mila euro in contanti e anche le chiavi di due auto di lusso, una Ferrari e una Cadillac.

Nel garage della sua abitazione gli agenti hanno anche trovato altre due vetture, una Mercedes e una Suzuki.

Secondo quanto si apprende, l’uomo – che non avrebbe figli e sembra vivesse solo con la moglie - ha accusato un malore in casa. Sul posto, dopo l’allarme, sono poi intervenuti i soccorritori, che l’hanno trasportato al pronto soccorso del Policlinico Gemelli, dove i medici, però, non sono riusciti a salvarlo. Poi la scoperta del “tesoro” che portava con sé.

Soldi, assegni e chiavi delle auto sono ora in mano alla polizia che cercherà di stabilire se ci siano degli eredi o comunque dei parenti che possono spiegare la provenienza dei beni.

(Unioneonline/l.f.)

