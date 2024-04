Compiva oggi 15 anni il ragazzino annegato mentre faceva il bagno a Tricase porto, in provincia di Lecce.

Originario della Costa d’Avorio, era ospite di una comunità per minori non accompagnati di Miggiano. Insieme ad altri giovani e agli operatori della struttura è andato al mare, ha deciso di tuffarsi in località Punta Cannone ma i suoi amici non lo hanno visto riemergere e hanno chiesto aiuto.

Una persona è riuscita a recuperarlo e a riportarlo in superficie. I soccorritori del 118 hanno tentato a lungo di rianimarlo ma per il 15enne non c’è stato nulla da fare.

Il ragazzo potrebbe essere stato colto da un malore mentre era in acqua. Sull'accaduto indagano i carabinieri.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata