Continua l’emergenza alluvione in Emilia-Romagna.

Un elicottero è caduto a Belricetto di Lugo, in provincia di Ravenna, mentre era impegnato in un intervento sui guasti alla linea elettrica provocati dal maltempo.

Ferite le quattro persone a bordo, due sono gravi: già estratte dai vigili del fuoco, sono state portate via in eliambulanza. Il velivolo sarebbe un mezzo privato della ditta “EliOssola”. Secondo una prima ricostruzione, il pilota avrebbe tentato un atterraggio di emergenza.

Sono quattordici intanto le vittime del maltempo, mentre gli sfollati sono migliaia: solo nella provincia di Ravenna sono state evacuate in via precauzionale 27.775 persone. Ieri - ha precisato la Prefettura - si è lavorato molto sul ripristino dei servizi pubblici essenziali come l'acqua potabile tramite autobotti.

Nel weekend continuerà a piovere: le precipitazioni previste sono deboli o moderate ma insisteranno su un territorio già molto fragile e potrebbero aggravare la situazione delle frane.

I DANNI – Secondo Coldiretti è andata perduta la produzione di almeno 400 milioni di chili di grano nei terreni allagati, dove si ottiene circa 1/3 del grano tenero nazionale, mentre il raccolto della frutta sarà compromesso per i prossimi quattro o cinque anni perché l'acqua rimasta nei frutteti ha soffocato le radici degli alberi fino a farle marcire con la necessità di espiantare e poi reimpiantare intere piantagioni.

(Unioneonline/D)

- NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO -

© Riproduzione riservata