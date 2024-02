Una donna di 60 anni, Rosa Comito, fermata dalle forze dell’ordine con l’accusa di aver ucciso il compagno 58enne al culmine di una lite scoppiata all’interno del suo appartamento.

È accaduto a Vercelli, in una palazzina di corso XXVI Aprile, dove la donna avrebbe colpito l’uomo – Tiziano Colombo, infermiere - con una decina di coltellate, anche alla schiena, senza lasciargli scampo.

Sull’accaduto indaga la Polizia. Da quanto si apprende, dopo aver infierito sul 58enne, sarebbe stata proprio la donna a dare l’allarme, in stato di choc.

Ancora tutti da chiarire il movente e i motivi che hanno innescato l’alterco sfociato in delitto.

«Stavano insieme, non so da quanto. Ma si volevano bene, almeno sembrava», ha spiegato una vicina a La Stampa. Aggiugendo: «Non li ho mai sentiti litigare, e questo è un condominio tranquillo, non è mai successo nulla di simile prima».

