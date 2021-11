Agguato di camorra nel Napoletano. Un gruppo di fuoco è entrato al Roxy Bar in via Ignazio Silone ad Arzano e ha iniziato a sparare diversi colpi.

Cinque persone sono rimaste ferite, tra di loro anche un estraneo colpito per errore dal commando camorrista, che ha agito ieri sera intorno alle 20. Terrore tra gli avventori del bar e i cittadini del posto.

Sul posto carabinieri e ambulanze. I feriti sono stati portati nei vicini ospedali e non sarebbero in pericolo di vita. Due delle persone colpite nell’agguato, fanno sapere i carabinieri, sono vicini al clan della “167” di Arzano; per altre due sono in corso accertamenti, un quinto è stato colpito per errore.

Sotto choc e in lacrime il proprietario del bar: “Siamo persone perbene, tutti ci conoscono ad Arzano”.

(Unioneonline/L)

