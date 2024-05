Nuovo capitolo nella vicenda Fedez-Iovino. Nella notte fra il 21 e il 22 aprile il rapper era stato accusato di aver partecipato al pestaggio del personal trainer dei vip Cristiano Iovino avvenuto fuori dalla discoteca The Club di Milano e poi sotto la sua abitazione in via Marco Ulpio Traiano. Ipotesi sulla quale il rapper aveva precisato: «Se questa persona non è stata portata in ospedale, non c’è un referto medico e non ha denunciato, di cosa stiamo a parlare?».

Ma sia le testimonianze dei due guardiani del palazzo di via Marco Ulpio Traiano, dove abita Iovino, che le immagini delle telecamere confermerebbero la sua presenza. E ora, i carabinieri hanno denunciato in Procura Fedez per rissa, reato procedibile d’ufficio. Il fascicolo è coordinato dal pm Michela Bordieri.

Le riprese delle telecamere di videosorveglianza, spiega il Corriere della Sera, mostrano il momento in cui Fedez si avvicina a Cristiano Iovino e tenta di colpirlo con dei pugni, che però vengono schivati. Poi, altri due membri del gruppo di Fedez, scesi poco lontano da un van nero, si avventano sul personal trainer, aggredendolo brutalmente.

I motivi che avrebbero originato la lite a cui sarebbe seguita la presunta spedizione punitiva al momento non sono ancora chiari. Così come non è chiaro perché da Iovino non sia arrivata nessuna denuncia.

Nella vicenda in molto sostengono potrebbe giocare un ruolo la bionda Ludovica Di Gresy, 22 anni, giovanissima amica del rapper e da molti indicata come possibile nuova fiamma , con lui la sera della rissa sia al The Club di Milano sia sotto casa di Iovino.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata