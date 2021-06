Un piccolo aereo da turismo è caduto intorno alla 13 vicino all'aeroporto civile “Gino Allegri” di Padova.

Il velivolo è finito in un parcheggio a lato della strada parallela allo scalo.

Il pilota è morto carbonizzato nell'incendio del mezzo: si tratta di Egidio Gavazzi, editore e fondatore delle riviste “Airone” e “Aqua”. Lo scrittore, naturalista e ambientalista, originario di Erba (Como) aveva 84 anni.

In fase d'atterraggio, l’aereo – forse per un errore nell'avvicinamento o per un problema tecnico – si sarebbe scontrato con un albero, schiantandosi poi a terra.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem, che hanno solo potuto constatare il decesso dell’uomo.

Nell’aeroporto patavino non operano compagnie di trasporto passeggeri.

Il luogo della tragedia si trova a pochi metri da via Sorio, una strada cittadina molto trafficata.

