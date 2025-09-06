È morto a 94 anni Alfredo Ambrosetti, fondatore del Forum di Cernobbio, che quest’anno è arrivato alla sua 51ª edizione in corso a Villa d’Este sul lago di Como.

Nato a Varese il 25 giugno 1931, Ambrosetti aveva creato a Milano uno dei primi studi di consulenza aziendale in Italia. Nel 1974 ebbe l’intuizione del Forum e l’anno seguente, nel 1975, si tenne la prima edizione.

Oggi, a distanza di mezzo secolo, l’edizione numero 51 è in pieno svolgimento: Ambrosetti non era più coinvolto direttamente nell’organizzazione, ma il suo nome è rimasto indissolubilmente legato al convegno.

