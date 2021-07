È stato trovato morto ieri sera nella sua casa di Magognino, in provincia di Verbania, il regista Paolo Beldì.

A insospettire la sia assenza al circolo di Levo, dove era atteso per vedere la partita Belgio-Italia degli Europei di calcio. Non vedendolo arrivare è stata un'amica di Novara a dare l'allarme e i soccorritori intervenuti nell’abitazione hanno potuto solo constatarne la morte, forse per infarto.

Beldì, che avrebbe compiuto 67 anni tra pochi giorni, ha firmato la regia di molti fortunati programmi televisivi, come “Quelli che il calcio”, e tre edizioni del “Festival di Sanremo”.

Grande il cordoglio di amici e colleghi, fra gli altri Fabio Fazio e Adriano Celentano.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata