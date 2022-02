L’attrice Monica Vitti è morta a Roma all’età di 90 anni.

A dare l’annuncio è Walter Veltroni su Twitter. "Roberto Russo, il suo compagno di tutti questi anni, mi chiede di comunicare che Monica Vitti non c’è più. Lo faccio con dolore, affetto, rimpianto”.

Monica Vitti, nata a Roma il 3 novembre 1931, era stata colpita da una forma di Alzheimer che l’aveva isolata dal mondo e che il compagno Roberto Russo ha difeso con grande rigore e rispetto combattendo contro i "si dice" e le false notizie che a intervalli regolari hanno popolato la rete.

La sua ultima apparizione pubblica risale a 19 anni fa (alla prima di Notre Dame de Paris) ma già negli anni precedenti le sue partecipazioni ad eventi ufficiali si erano rarefatte dopo un ritiro dalle scene che data ormai il lontano 2001, quando fu ricevuta al Quirinale per i David di Donatello.

40 ANNI DI CARRIERA – Per lei quasi quarant'anni di carriera cinematografica, dalle sue interpretazioni drammatiche nella "tetralogia dell'incomunicabilità" di Michelangelo Antonioni (“L'avventura”, “La notte”, “L'eclisse” e “Deserto rosso”) che le diedero fama internazionale, a quelle in ruoli brillanti (da La ragazza con la pistola a Io so che tu sai che io so) che la fecero considerare l'unica "mattatrice" della commedia all'italiana, tenendo ottimamente testa ai colleghi uomini Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman, Nino Manfredi e Marcello Mastroianni. All’attivo quasi sessanta lungometraggi, più una quindicina di film tv e serie, ma anche prosa radiofonica e programmi televisivi. E poi lo smisurato amore per il teatro.

I RICONOSCIMENTI – Ha ottenuto numerosi premi, tra cui cinque David di Donatello come migliore attrice protagonista (più altri quattro riconoscimenti speciali), tre Nastri d'argento, dodici Globi d'oro (di cui due alla carriera), un Ciak d'oro alla carriera, un Leone d'oro alla carriera a Venezia, un Orso d'argento alla Berlinale, una Concha de Plata a San Sebastián e una candidatura al premio BAFTA.

PROFONDO CORDOGLIO – Profondo cordoglio a Sanremo, dove è rimbalzata subito la notizia della morte dell’attrice. Per lei la standing ovation dalla sala stampa dell’Ariston.

"Attrice di grande ironia e di straordinario talento, ha conquistato generazioni di italiani con il suo spirito, la sua bravura, la sua bellezza. Ha dato lustro al cinema italiano nel mondo. Al marito Roberto Russo e a tutti i suoi cari, le condoglianze del Governo”, il messaggio del premier Mario Draghi.

