È morto Eugenio Scalfari. Il fondatore di Repubblica aveva 98 anni e l’annuncio arriva proprio dalle colonne del quotidiano da lui fondato.

Nato il 6 aprile del 1924 a Civitavecchia, è stato giornalista ma anche “economista, politico, filosofo, romanziere, poeta”, come raccontano dalle colonne del “suo” giornale. In ultimo anche caro amico di Papa Francesco.

Tra le sue letture preferite erano i romanzi di Pessoa. E tra gli incontri che ne segneranno l’adolescenza e la vita quello a Sanremo con Italo Calvino, il compagno di banco insieme al quale costruisce una grammatica del pensiero e delle emozioni.

Nei primi anni '50 inizia la carriera giornalistica con il “Mondo” di Pannunzio e l'“Europeo” di Arrigo Benedetti. Nel 1955 con quest'ultimo fonda “L'Espresso”, primo settimanale italiano d'inchiesta. Scalfari vi lavora nella doppia veste di direttore amministrativo e collaboratore per l'economia. E quando Benedetti gli lascia il timone nel '62, diventa il primo direttore-manager italiano, una figura all'epoca assolutamente inedita per l'Italia.

Nel 1976, dopo aver già tentato (inutilmente) di varare un quotidiano insieme a Indro Montanelli, che aveva respinto la proposta definendola “piuttosto azzardata”, Scalfari fonda il quotidiano la Repubblica, che debutta nelle edicole il 14 gennaio di quell'anno. L'operazione, attuata con il Gruppo L'Espresso e la Arnoldo Mondadori Editore, apre una nuova pagina del giornalismo italiano. Il quotidiano romano, sotto la sua direzione, compie in pochissimi anni una scalata imponente, diventando per lungo tempo il principale giornale italiano per tiratura.

Abbandonerà il ruolo di direttore nel 1996, gli subentra Ezio Mauro. Scalfari non scomparirà comunque dalla testata del giornale, poiché continuerà a svolgere a lungo il ruolo di editorialista dell'edizione domenicale.

Profondo cordoglio in tutto il Paese per la morte del grande giornalista, avvenuta a Roma, in apertura di seduta oggi al Senato un minuto di raccoglimento nel suo ricordo.

