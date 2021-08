Un litigio con un coetaneo, una coltellata, infine la morte. È finita in tragedia la lite avvenuta nella notte in pieno centro a Caserta tra due giovani. Gennaro Leone, 18enne di San Marco Evangelista, avrebbe avuto una discussione con un coetaneo per futili motivi, forse per uno sguardo di troppo. Poi l’aggressore, che vive nell’hinterland della città, ha estratto un coltello a serramanico e ha colpito Leone a una gamba, probabilmente recidendogli l’arteria femorale.

Immediata la corsa in ospedale ma poche ore dopo è sopraggiunto il decesso per arresto cardiocircolatorio provocato dalla perdita eccessiva di sangue.

Il responsabile è stato individuato dai carabinieri e a suo carico potrebbe essere emesso a breve un dispositivo di fermo.

(Unioneonline/s.s.)

