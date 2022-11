A Casamicciola si continua a scavare nel fango. Sono quattro i corpi finora recuperati dalle squadre di soccorso.

Tra le vittime accertate c’è anche una bambina di 5-6 anni: la piccola, addosso un pigiamino rosa, era nella camera da letto, sotto un materasso, di una casa travolta dalla frana. Recuperato, nella zona di via Celario, anche il cadavere di una donna anziana.

Sono proseguite senza sosta per tutta la notte le ricerche delle persone date per disperse a seguito della frana che, nella mattinata di ieri, ha investito il centro abitato di Casamicciola, a Ischia. I gruppi di volontari stanno battendo la zona collinare del comune isolano palmo a palmo ma è difficile intuire dove la furia dell’acqua, che con una violenza inaudita si è abbattuta sull’abitato, abbia potuto scaraventare le persone.

Arrivata, intanto, l’identificazione della prima vittima: si tratta della 31enne Eleonora Sirabella, travolta dal fiume di terra e fango. Eleonora, di professione commessa, viveva con il compagno, ancora disperso, nella zona del Rarone, una delle più colpite. Il suo corpo è stato trovato sotto un metro e mezzo di fango.

La ragazza, dalle prime ricostruzioni, si era accorta della tragedia imminente e aveva chiesto aiuto via telefono al padre che vive a poca distanza, nel Comune di Lacco Ameno. Quando l'uomo è accorso, però, era ormai troppo tardi.

IL CROLLO – Erano le cinque della mattina di sabato 26 novembre, da ore pioveva in maniera incessante sul monte Epomeo, a ridosso di Casamicciola, uno dei sei comuni in cui si divide l'isola nota per le sue sorgenti termali, quando si è aperto uno squarcio nella montagna. La terra e gli alberi franati si sono mischiati all’acqua generando una colata di fango che ha travolto tutto quello che si trovava sulla strada.

Auto e bus sono finiti in mare, enormi massi sono rotolati a valle. Un episodio secondo un tragico copione, quello della frana del 10 novembre 2009 e che la oggi martoriata Piazza Anna De Felice, ribattezzata così in omaggio alla 15enne che perse la vita proprio nei tragici eventi di allora, ricorda.

Il pensiero corre anche a cinque anni fa, quando il terremoto causò due vittime tra Casamicciola e Lacco Ameno. Scene già viste ma che non smettono di fare male.

CDM STRAORDINARIO – Oggi il Consiglio dei Ministri straordinario per dichiarare lo stato di emergenza a Ischia. È di due milioni di euro, secondo le stime del Dipartimento per la Protezione civile, il primo stanziamento che dovrebbe essere deciso.

