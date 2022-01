“Costretto” a vaccinarsi contro il Covid per lavoro, immaginando chissà quali conseguenze, si è presentato all’hub per ricevere la dose con un laccio emostatico stretto al braccio, che poi ha tenuto per 24 ore, convinto che così il vaccino non entrasse in circolo. Risultato: dovrà essere operato e forse resterà invalido.

È lincredibile vicenda – accaduta in Emilia-Romagna – che ha avuto come protagonista un “No Vax”.

A riferire l’accaduto è stato un medico, Claudio Luca Biasi, con un tweet, dove si legge: "Paziente che si presenta in pronto soccorso con braccio nero e occlusione omerale. Interrogato spiega che si è vaccinato due giorni fa per lavorare, ma intendeva evitare che il vaccino entrasse nel corpo e, seguendo consigli medico internet, ha tenuto laccio emostatico sopra e sotto sito inoculo".

"Ora – prosegue il medico nel suo post, diventato in breve tempo virale - ha sofferenza nervosa dell'ulnare, è stato operato per riaprire vaso e probabilmente residuerà parziale invalidità. Un genio!”.

Un episodio molto simile a quello accaduto nel centro vaccinale di Biella, dove un altro irriducibile no vax si era presentato con un braccio finto in silicone.

