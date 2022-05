Al volante di un’auto a 14 anni lungo l’autostrada. Non solo: a tutta velocità ha anche superato una pattuglia della polizia.

Increduli gli agenti della Stradale di Palmanova che si sono ritrovati di fianco, sulla A4 tra Latisana (Udine) e Portogruaro (Venezia), quella macchina guidata da un ragazzo che appariva molto giovane, tanto che hanno deciso di fermarla. Per non intralciare il traffico hanno scortato la vettura fino all’area di servizio più vicina. Improvvisamente l’auto ha bloccato la marcia ed è ripartita poco dopo. All’atto del controllo, i poliziotti hanno visto scendere dal lato del guidatore non il minorenne ma suo padre. E nell’abitacolo c’era anche la madre.

A entrambi i genitori, in considerazione della minore età del trasgressore, sono stati contestati la guida senza patente, la guida senza aver raggiunto la maggiore età, l'incauto affidamento del veicolo. La sanzione amministrativa è di quasi 4mila euro.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata