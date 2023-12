Per la prima volta arriva in Sardegna il premio europeo “St.Oscar della Moda”, alla decima edizione, riservato a eccellenze italiane e internazionali in diversi settori, culturali e produttivi. A conquistarlo è stato l’imprenditore agricolo di Sadali Frediano Mura, titolare dell’azienda “Opificio Agricolo Arcu ‘e Chelu”.

La giuria (presidente onorario lo stilista Alviero Martini) ha voluto premiare Mura per il suo “Lampus Gin”, nella sezione “Fashion Luxury Gin).

Come si legge nella scheda di presentazione, «Lampus è il primo gin elettrico al mondo. Il suo processo di lavorazione, unico nel suo genere, ha portato alla creazione di un nuovo modo di fare gin, facendo di questo prodotto il primogenito della nuova famiglia dei ThunderGin, con un cuore di ben 21 distillazioni diverse, tante quante sono le botaniche impiegate per la sua realizzazione, Lampus diventa il connubio perfetto tra tradizione e innovazione. Tutte le spezie vengono distillate singolarmente, senza alcool, per poi essere unite insieme al macerato alcolico e distillate nuovamente, impiegando alambicchi in rame».

Frediano Mura, che è stato delegato regionale di Coldiretti Giovani Impresa, ha vinto - tra gli altri - l’Oscar Green nel 2019. A febbraio sarà ospite nel “villaggio” del Festival di Sanremo.

A consegnare la “statuina” a Frediano Mura, ieri sera nella cerimonia di chiusura a Roma, è stata l’attrice Manuela Arcuri.

