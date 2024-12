Sono stati sottoscritti, in meno di 24 ore, i rinnovi dei contratti nazionale del settore turismo, delle aziende aderenti a Confindustria, e del settore sociosanitario, assistenziale ed educativo Uneba.

Lo fa sapere il segretario regionale della UilTucs della Sardegna, Cristiano Ardau.

Coinvolti in Italia quasi 350.000 dipendenti che, da 7 e 4 anni, attendevano il rinnovo. Per la Sardegna i dati parlano rispettivamente di 5000 addetti nel turismo e 3000 nel settore socio sanitario.

In soldoni: 200 euro di aumento per gli addetti del turismo e 145 euro per i secondi, con l’aggiornamento di rilevanti parti normative.

