Il gruppo editoriale L’Unione Sarda sta conducendo da molti anni una nobile battaglia: difendere la Sardegna dall’assalto degli speculatori delle energie rinnovabili. Obiettivo: non lasciare alle generazioni future una terra ferita a morte da migliaia di turbine e da distese a perdita d’occhio di pannelli fotovoltaici. Ben venga l’energia pulita che non “sporca” per sempre il paesaggio, per terra e per mare. Gli appetiti delle multinazionali sono cresciuti a dismisura dopo la guerra in Ucraina, ma una cosa è l’obiettivo dell’autosufficienza energetica, altro è (solo) lucrare sugli incentivi “verdi”. I Governi Draghi prima e Meloni poi hanno scambiato la Sardegna per una colonia energetica. Ecco perché la nostra azione informativa si è fatta serrata, pressante, quotidiana. Interessi? Certo: la Sardegna. Pubblichiamo un esposto presentato all’Ordine dei giornalisti da Sinistra Futura e la risposta del nostro editore. Obiettivo? Trasparenza e chiarezza. Come sempre è stato.

