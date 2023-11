Ondata di maltempo in arrivo in Sardegna, tra la burrasca e le piogge che hanno spinto la Protezione civile a diramare un avviso di condizione meteorologiche avverse.

L’allerta, di colore giallo, sarà valida dalle 20 di oggi sino alle 23.59 di domani, mercoledì 22 novembre. In particolare in arrivo forti venti da nord-ovest, che sferzeranno l’Isola settentrionale, in particolare lungo la costa orientale, dalla Gallura in giù.

Precipitazioni su tutta l’Isola, a partire da nord-ovest, con la maggiore intensità nella regione est della Sardegna, dove potrebbero verificarsi temporali.

