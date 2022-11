In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Carbonia è in prima linea con due importanti iniziative previste domani. Alle 16 in piazza Santa Barbara verrà inaugurata, grazie al sodalizio Senso Comune, una panchina rossa, intitolata "Una panchina per Stefania", in ricordo di Stefania Crobu, giovane donna di Bacu Abis vittima di femminicidio.

In mattinata, il Centro Antiviolenza di Carbonia-Iglesias gestito da “Donne al Traguardo”, con la collaborazione del Comune, darà vita dalle 10 al Supercinema a un’esposizione fotografica ad opera degli istituti Amaldi-Gramsci, Ipia Loi, Angioy e Beccaria. Le rappresentazioni saranno focalizzate sui percorsi di uscita dalla violenza.

Le foto, soggette a concorso, saranno giudicate da fotografi professionisti e premiate grazie al contributo di alcuni commercianti di Carbonia. In giuria i fotografi Enrico Pinna, Francesco Costa, Greca Piredda, Laura Tuveri e Fabio Dongu.

Un obiettivo per il quale ha lavorato anche l’assessorato alla Pubblica Istruzione guidato da Antonietta Melas è «condurre gli studenti a riflettere sul tema della violenza attraverso pensieri e immagini e condivisioni di idee, partendo dalla consapevolezza che il rispetto dell’equità nelle relazioni e la prevenzione siano strumenti efficaci cui avvalersi».

Saranno presenti, tra gli altri, anche la responsabile del Centro provinciale antiviolenza Maria Mameli.

