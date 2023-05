Ha preso il via a Carbonia la vigilanza nelle scuole grazie ai "Progetti utili alla collettività” (detti P.U.C): l’iniziativa si deve a 14 cittadini beneficiari del reddito di cittadinanza.

Un progetto importante che consente ai percettori di questo beneficio di aderire a un percorso di accompagnamento al mondo del lavoro e all’inclusione sociale con attività al servizio della comunità, tra cui il supporto alla Polizia Locale per il controllo dell’entrata e dell’uscita dalle scuole.

I progetti sono stati condivisi tra il settore dei Servizi Sociali e la Polizia Locale per quanto concerne la parte operativa delle attività. «Attività che - ha affermato il comandante della Polizia Locale Andrea Usai - si concentrano nella vigilanza a supporto degli studenti».

Le scuole individuate sono Is Meis, Is Gannaus, Cortoghiana, Ciusa di via Lombardia, via Roma, via Santa Caterina, via Mazzini.

Ad esprimere soddisfazione anche l’assessore ai Servizi sociali Roberto Gibillini, il quale ha sottolineato che «il progetto è importante sia come ausilio per gli studenti che per i percettori del reddito di cittadinanza».

© Riproduzione riservata