Una tartaruga marina in avanzato stato di decomposizione è stata avvistata questo pomeriggio da alcuni diportisti nel mare prospiciente la costa di Portoscuso.

La tartaruga, probabilmente della specie caretta caretta abbastanza comune in tutto il mare Mediterraneo, era a circa mezzo miglio di distanza da Capo Altano, in direzione della costa di Gonnesa.

L'esemplare di grosse dimensioni potrebbe essere morto a seguito di un trauma riportato al carapace, verosimilmente causato dall'urto con l'elica di un'imbarcazione.

Le lesioni (L'Unione Sarda - Usai)

