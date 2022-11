Un memoriale per ricordare Giampiero Pinna, il padre fondatore del Cammino minerario di Santa Barbara, venuto a mancare all’età di 72 anni lo scorso 11 ottobre.

In occasione del trigesimo della sua scomparsa, presso il Santuario della Vergine del Buon Cammino ed in coincidenza con l’inizio della prima tappa del percorso minerario da Pinna ideato e realizzato, si è tenuta la cerimonia in memoria dell’ex presidente. Per l’occasione è stato inaugurato un memoriale che recita: “Padre e fondatore del Cammino minerario di Santa Barbara, che con passione ha speso la sua vita per amore del nostro popolo e della nostra terra, lasciando un esempio di totale dedizione e di impegno senza riserve”.

Tante le presenze registrate durante la cerimonia, oltre agli amici di Giampiero Pinna, ai conoscenti e ai membri della fondazione del Cammino minerario, erano presenti anche le delegazioni dell’amministrazione comunale d’Iglesias e di diverse associazioni cittadine.

