Dopo 15 mesi di attesa nella camera mortuaria del cimitero di Villaperuccio, l’urna contenente le ceneri di Genesio Pinna, ha potuto avere una degna sepoltura. Finora era stata rinviata a causa di alcuni problemi burocratici.

Era luglio 2021, quando il corriere recapitò un pacco al comune di Villaperuccio. Ovviamente nessuno avrebbe mai pensato che all'interno del pacco vi fosse l’urna contenente le ceneri di Genesio Pinna, emigrato in Germania tantissimi anni fa e che, prima di morire, aveva espresso la volontà di essere sepolto nel suo paese natio. Da lì la segnalazione alla Procura della Repubblica, in quanto l'urna giunse con una nota di attestato di morte ma priva di sigillo e degli altri documenti necessari che vengono rilasciati dal consolato. Pertanto in questi oltre 14 mesi si è dovuto attendere il via libera del Pubblico ministero che nei giorni scorsi ha rilasciato l'autorizzazione alla sepoltura. È avvenuta proprio ieri, alla presenza di alcuni parenti che vivono a Villaperuccio mentre i familiari che vivono in Germania, per motivi personali, non hanno potuto essere presente. Presente anche il sindaco Marcellino Piras: «Finalmente questa storia si è conclusa – ha detto – e il nostro compaesano potrà riposare in pace».

