Quattro denunce per truffa in concorso si registrano a Nuxis e a Cortoghiana.

Nel primo a caso a finire nei guai sono stati A.B., una 21enne di Isola Capo Rizzuto, e il crotonese N.B., classe 1977. I due, come ricostruito dai carabinieri, nell’aprile scorso hanno pubblicato su Facebook un annuncio per la vendita di un veicolo agricolo al prezzo di 2.500 euro. Da un 60enne di Nuxis si sono fatti versare con bonifico bancario una caparra pari a 1.250 euro, poi si sono resi irreperibili.

A Cortoghiana invece C.F.S., classe 1997, di Casal di Principe, e N.K., pakistano classe 1997 residente a Napoli, hanno usato un annuncio su un noto sito internet per ingannare un 48enne del paese. Messi in vendita dei sacchi di pellet, nel novembre scorso, per 245 euro, hanno ricevuto il denaro e non hanno mai spedito la merce, rendendosi anche irrintracciabili.

(Unioneonline/s.s.)

