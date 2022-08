Triplice intervento nelle ultime ore dei vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia per tre roghi, per fortuna non di notevole entità, divampati due ai margini settentrionali di Carbonia e l'altro verso San Giovanni Suergiu.

Il primo intervento nelle zone di sterpaglie di via Dalmazia, poi le squadre si sono dovute spostare nell'ex campo rom di Sirai, fronte strada Provinciale 2, per un incendio che ha ancora una volta colpito le masserizie e i cumuli di rifiuti abbandonati ai margini di quello che era un cospicuo insediamento di comunità nomadi: sono rimaste purtroppo discariche a cielo aperto usate da molti incivili.

Infine terza tappa verso sud, a San Giovanni Suergiu, per un ettaro di macchia e pascolo cespugliato andato in fumo forse per un abbrucciamento (fuoco a ramaglie) incontrollato.

© Riproduzione riservata