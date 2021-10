Un 69enne marocchino, residente a Narcao, disoccupato e con precedenti denunce a carico, è stato denunciato ieri a Santadi dai carabinieri della stazione locale.

L'uomo è stato fermato alla guida di un furgone mentre trasportava rifiuti consistenti in materiale ferroso di varia natura, senza essere in possesso della prescritta autorizzazione per la raccolta, per il trasporto, per il recupero e lo smaltimento di tali rifiuti.

Il veicolo e il materiale ferroso sono stati sequestrati e affidati a una ditta convenzionata per il deposito giudiziario.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata