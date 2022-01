A Carbonia un tamponamento in via Liguria ha mandato in tilt la viabilità della trafficata arteria stradale cittadina.

Sono dovute intervenire due volanti dei carabinieri, una per i rilievi e una per dirigere il traffico e dirottarlo su altre vie, affinché le auto coinvolte, una Fiat Tipo e un fuoristrada, liberassero la strada dopo il tamponamento.

Nonostante nell'incidente non ci siano stati feriti gravi e non sia stato richiesto l'intervento dell'ambulanza, la Fiat Tipo è rimasta per lungo tempo di traverso nella carreggiata impedendo così il passaggio di altre vetture e creando un blocco del traffico.





