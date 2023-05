Sono iniziati a Carbonia i lavori per la sistemazione dei nuovi stalli blu necessari a riavviare i parcheggi a pagamento. Ma questo comporta da oggi una serie di divieti di sosta in varie strade e piazze del centro, sia in quelle in cui gli stalli blu ci sono sempre stati, sia nelle vie nuove.

Per questa fase sperimentale, la polizia locale ha emesso un’ordinanza fino al termine della messa in opera della segnaletica, nella fascia oraria dalle 7.30 alle 18.

Divieto di sosta nelle seguenti strade: via Brigata Sassari nel tratto compreso tra via Gramsci e via Turati, via Turati, piazza Ciusa area centrale e aree di sosta lato portici, piazza Ciusa da via Nuoro a via San Ponziano, piazza Rinascita, via Nuoro, via delle Poste, piazza Matteotti, vico Matteotti, piazza San Ponziano, via San Ponziano, viale Arsia, via Gramsci lato destro da piazza Matteotti a via Oristano, largo Montuori.

