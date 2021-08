Nasce in città una nuova struttura sportiva ma è stavolta all'aperto perché si tratta di un impianto di basket Open.

Venendo incontro alle esigenze di numerosi ragazzi che desiderano praticare sport all'aperto e anche in sintonia con le esigenze di contenimento della pandemia che suggeriscono di effettuare attività sportiva all'aria aperta, il Comune sta costruendo un bel campo di pallacanestro nel cortile della scuola elementare di via Roma tra la palestra e l'accesso alle aule.

Sarà in maniera prioritaria dedicato all'attività degli studenti e degli atleti delle associazioni che fanno basket ma anche ai giocatori per così dire indipendenti che potranno quindi a seconda delle limitazioni orarie usufruirne in maniera libera.

È quest'ultimo aspetto determinante nel momento in cui in città non vi è particole abbondanza di strutture all'aperto che possano essere liberamente utilizzate dagli sportivi non inquadrati in sodalizi o club dediti alla competizione.

"Si tratta di uno dei motivi – sottolinea il vicesindaco Gian Luca Lai - che ci hanno spinto a realizzare quest'opera proprio venendo incontro alle esigenze dei numerosi ragazzi che potrebbero così effettuare la pratica sportiva senza vincoli se non quelli di adoperare la struttura in maniera coscienziosa e rispettosa".

