Produzione, traffico e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, oltre a ricettazione. Sono le accuse per le quali una 49enne di Carbonia è stata arrestata dai carabinieri.

Nel corso della perquisizione eseguita a casa della donna, sono stati recuperati 222 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, un trapano e un monitor (probabile provento di furto). Durante la stessa operazione sono stati segnalati quali assuntori di stupefacenti una 46enne di Portoscuso sorpresa con 7 grammi di marijuana – che ha dichiarato essere per uso personale -, e un 40enne di Carbonia, in possesso di due pasticche di buprenorfina naloxone, farmaco indicato nel trattamento sostitutivo della dipendenza da oppioidi, del quale non aveva la ricetta medica.

La 49enne è stata messa ai domiciliari in attesa del processo direttissimo in programma per oggi.

