Uno studente incensurato è stato arrestato nella notte dai carabinieri del Radiomobile di Gonnesa e dell’aliquota operativa della compagnia di Iglesias.

Il 18enne, intorno alle 23, era stato sottoposto a un controllo per strada a Portoscuso. Perquisito, è stato trovato in possesso di 16 grammi di marijuana e di 205 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio.

Nel corso della perquisizione domiciliare sono stati recuperati altri 450 grammi della stessa sostanza e un bilancino di precisione.

Messo ai domiciliari, oggi verrà sottoposto a processo con rito direttissimo al tribunale di Cagliari.

(Unioneonline/s.s.)

