Nella notte appena trascorsa, i carabinieri di Villamassargia hanno arrestato un 31enne per spaccio di stupefacenti.

L’uomo, un cuoco residente a Villamassargia, è stato sorpreso mentre cedeva una busta di marijuana a un 33enne del luogo.

Nel corso della perquisizione personale i militari hanno scoperto altri 11 grammi di marijuana (5 quelli contenuti nella busta), 16 grammi di hashish e 180 euro in contanti suddivisi in banconote di piccolo taglio, presumibile provento dell'attività di spaccio.

La successiva perquisizione domiciliare ha poi permesso di scoprire due barattoli di plastica contenenti complessivamente 10 grammi di marijuana, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato.

L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari nella propria abitazione in attesa del rito direttissimo, previsto per oggi in Tribunale di Cagliari. L’acquirente, invece, è stato segnalato alla Prefettura di Cagliari.

