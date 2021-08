Un 68enne di Fluminimaggiore, già noto per precedenti denunce a carico, è stato arrestato nella notte dai carabinieri per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L'uomo è stato sorpreso dai militari, attorno alla mezzanotte, in flagranza di reato mentre cedeva droga a un “cliente”.

Nella successiva perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di 25 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi per lo spaccio e materiale vario per il confezionamento.

Segnalato quale assuntore di stupefacente anche il “cliente”, un 23enne originario di Monza, in vacanza in Sardegna, trovato in possesso di 1 grammo di marijuana.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

L'arrestato si trova agli arresti domiciliari nella propria residenza in attesa del rito direttissimo previsto per questa mattina.

