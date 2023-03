Non bastavano i lampioni dell'illuminazione pubblica, come quelli che fra Piazza Ciusa e il mercato civico sono spenti ormai da diverse notti (con proteste pesanti dei residenti), adesso a Carbonia vanno in tilt anche i semafori.

Da stamattina, infatti, risulta spento e non funzionante l’impianto semaforico ubicato sulla strada statale 126, all’altezza del bivio per Cortoghiana.

«Il mancato funzionamento del semaforo è indipendente della volontà del Comune - fa sapere l'assessore alle Manutenzioni Piero Porcu - ed è essenzialmente dovuto ai lavori di manutenzione in corso di esecuzione da parte di Enel».

In attesa del ripristino del funzionamento del semaforo, il Comune invita i conducenti a rallentare la velocità di percorrenza nel tratto stradale limitrofo all’incrocio per Cortoghiana e a prestare la massima attenzione.

In effetti il crocevia in questione è molto frequentato e se tanti anni fa è stato necessario installare l'impianto semaforico è perché presentava e presenta pericoli non indifferenti.

