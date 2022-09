Tragedia la scorsa notte lungo la strada che da Santadi conduce a Teulada. Un giovane di 26 anni, residente con la sua famiglia a Sant'Anna Arresi, ha perso la vita in un terribile incidente che ha visto coinvolta l'auto in cui viaggiava insieme ad alcuni amici.

Non è ancora ben chiara la dinamica dello schianto (sono in corso gli accertamenti), avvenuto poco lontano dal punto in cui lo scorso anno crollò un ponte a causa del maltempo.

Si sa soltanto che quando è scattato l'allarme, dato da alcuni automobilisti di passaggio, per il ventiseienne non c'era più nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Tratalias e le ambulanze dei volontari di Domus De Maria, della Sulcis Emergenze di San Giovanni Suergiu e la Mike 75 dell'ospedale Sirai di Carbonia.

© Riproduzione riservata