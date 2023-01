Era ubriaco l’automobilista di 51 anni che nella serata di ieri, 21 gennaio, si è schiantato con la sua Ford CMax contro il muro di un condominio, mentre percorreva via Costituente, a Carbonia.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati per i rilievi i carabinieri del Radiomobile che hanno sottoposto il guidatore all’etilometro: aveva un tasso alcolemico nel sangue di 2,11. Quattro volte oltre il limite.

Immediati il ritiro della patente e la denuncia per guida in stato di ebrezza. L’auto, danneggiata, è stata portata via con un carro attrezzi. Mentre il 118 si è occupato del passeggero, al quale sono stati assegnati sette giorni di cure.

