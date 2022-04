È stato necessario chiedere l'intervento dei vigili del fuoco di Carbonia per soccorrere un automobilista che oggi ha avuto un incidente alle porte di Santadi.

L'uomo, un 50enne del posto, a causa di una manovra sbagliata oppure per un ostacolo improvviso apparso sulla strada, ha perso il controllo della sua utilitaria che si è ribaltata. Per fortuna ha riportato ferite leggere. Ma per consentire di estrarlo dalla vettura, dopo l'allarme sono intervenuti i vigili del fuoco: hanno operato con tronchesi e cesoie in modo che l'uomo, poi soccorso dai sanitari di un'ambulanza, potesse liberarsi agevolmente dall'abitacolo sottosopra. Poi è stato condotto per accertamenti all'ospedale Sirai.

La situazione clinica viene considerata sotto controllo.

