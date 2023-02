Nonostante le continue giornate di pulizia dei litorali di Santa Caterina, a Sant’Antioco, i rifiuti che vengono recuperati sono sempre tantissimi.

A confermarlo è Albano Salis, Responsabile dell'Associazione Marevivo delegazione sud Sardegna, che con il suo gruppo di volontari il sabato si riunisce per pulire una spiaggia o una parte del litorale sulcitano.

«Abbiamo bisogno di maggiore collaborazione da parte delle amministrazioni comunali – dice – purtroppo non possiamo fare tutto solo noi volontari come questo sabato».

Tantissimi i rifiuti recuperati dai volontari, armati di guanti e di appositi setacci per la micro-plastica, recuperata in grosse quantità: «Ma anche una tavola da windsurf, che potrebbe essere stata abbandonata o persa, forse tra la costa di Punta Trettu e Sa barra, luogo in cui si praticano questi sport nautici».

