Brutto incidente a bordo di un quad a Sant’Antioco.

E’ successo ieri pomeriggio in località Semaforo. Il proprietario del mezzo, un 59enne tedesco pensionato che era alla guida, ha perso il controllo del quad per cause ancora da accertare e si è ribaltato.

Con lui c’era una 43enne di Torino, insegnante. Entrambi sono rimasti feriti: lui in maniera meno grave, è stato portato in autoambulanza del volontariato di Calasetta al Sirai; a lei è andata peggio, è intervenuto l’elisoccorso per trasportarla al Brotzu in codice rosso.

Per l’uomo solo lievi lesioni, la 43enne ha subito diversi traumi ed è in prognosi riservata.

Sul posto, oltre ai soccorritori, anche i carabinieri della Stazione di Sant’Antioco. In corso di accertamento la regolarità dei documenti. Il quad e l’unico casco ritrovato sul luogo sono stati sequestrati, mentre sono in corso gli accertamenti dei militari sulle cause dell’incidente.

