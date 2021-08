Incidente stradale intorno alle 17:30 in viale Trento a Sant’Antioco.

Per cause da accertare una Suzuki Ignis con a bordo tre persone si è ribaltata al centro della carreggiata.

Sul posto sono giunti i carabinieri della vicina stazione di Sant’Antioco per i rilievi e per accertarne le cause.

Un’ambulanza 118 dell’AVAS ha verificato le condizioni dei tre occupanti della vettura che fortunatamente non hanno necessitato del trasporto in ospedale.

