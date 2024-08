Ferragosto con la Guardia medica chiusa a Sant’Anna Arresi.

A renderlo noto è la Direzione del distretto socio sanitario di Carbonia, con una nota in cui comunica che dalle ore 8 di oggi 15 agosto fino alle ore 8 di domani mattina non sarà garantito il servizio di guardia medica nel comune del basso Sulcis.

Pertanto per garantire la continuità del servizio assistenziale con minori disagi possibili, sarà possibile recarsi presso le sedi di guardia medica presenti nel territorio come a San Giovanni Suergiu, in via Bellini 1, a Carbonia in piazza Marinai d’Italia, o se necessario al pronto soccorso del presidio ospedaliero Sirai di Carbonia .

