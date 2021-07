Vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia costretti a due interventi durante la notte per altrettanti incendi scaturiti nei campi vicino alle strade.

Nel primo caso gli automezzi hanno dovuto raggiungere la frazione di Is Pillonis, comune di Sant'Anna Arresi, prossima alla località balneare di Porto Pino, per un incendio che stava interessando un campo. Il primo a domare le fiamme è stato il proprietario del terreno che ha agito con un mezzo meccanico e, al loro arrivo, i vigili del fuoco hanno constatato che l'operazione era stata compiuta in maniera perfetta: le fiamme potrebbero essere scaturite da un mozzicone di sigaretta ancora acceso lanciato a bordo strada.

Intervento simile ma nei pressi di Bruncu Teula, Matzacara, Comune di San Giovanni Sergia dove è risultato però fondamentale, per domare le fiamme, l'opera dei vigili del fuoco: anche in questo episodio le cause potrebbero essere accidentali e dovute, forse, a un mozzicone acceso o a qualcosa che potrebbe avere provocato un innesco come ad esempio un macchinario lasciato con il motore in funzione in un campo.

Le fiamme hanno aggredito sterpaglia e vegetazione mediterranea ma sono state controllate prima che potessero estendersi verso Paringianu.

