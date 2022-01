Una coppia di Sant'Antioco è rimasta leggermente ferita in un incidente stradale avvenuto nei pressi di Santadi.

La vettura su cui erano a bordo ha sbandato, per cause da accertare, ed è finita in cunetta.

La macchina, una Focus, si è come coricata sul dislivello, per fortuna in quel momento privo di ristagni di acqua.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco.

I due coniugi a bordo, entrambi di 65 anni, hanno riportato solo delle leggere contusioni. Tuttavia sono stati visitati dal personale medico dell'ospedale Sirai di Carbonia.

All’origine dell’incidente forse una manovra sbagliata o la velocità inadeguata.

© Riproduzione riservata