Fra pesanti penurie di personale, tagli continui e proteste degli utenti, la sanità del Sulcis ha scelto i suoi nuovi rappresentanti. E la Cgil ha sbancato le elezioni per il rinnovo dei diciotto delegati della sanità pubblica del Sulcis Iglesiente in un periodo in cui le carenze stanno mettendo a dura prova anche il generale rapporto fra dipendenti, azienda e Regione.

Con il 40 per cento dei consensi, la sigla sindacale ha ottenuto la maggioranza relativa e ha potuto così piazzare otto delegati nel nuovo consiglio che delinea la Rappresentanza sindacale dei lavoratori della Asl Carbonia Iglesias, che conta circa 1400 dipendenti.

Per la Cgil Fp sono stati così eletti Alessandro Meloni, Gino Cadeddu, Monica Secci, Gianfranco Orrù, Pierpaolo Arca, Nadia Fois, Margherita Baglì e Gabriella Cucinotta. Alle spalle si è consolidata la Cisl Fp che ha potuto designare 4 componenti cioè Andrea Porcu, Alberto Lenzu, Francesco Bianco, Massimo Sulas. Con due delegati il Nursind (Marco Zurru e Gabriele Mele), due la Uil Fpl (Mario Orrù e Marinella Spanu), due la Fials con Tiziana Atzeni e Giannina Mulas.

