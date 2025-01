In onore di San Sebastiano, santo patrono della Polizia locale, questa mattina la città di Iglesias ha avuto l’onore di ospitare le celebrazioni regionali con una giornata organizzata dall’Aspol, dedicata alla sicurezza e alla formazione di tutti i corpi di Polizia locale della regione. Dopo il corso di formazione, le varie unità hanno sfilato per le vie di Iglesias e si sono infine radunate nella chiesa di San Pio X per assistere alla funzione religiosa dedicata al santo patrono.

Numerose le personalità e le istituzioni presenti durante le celebrazioni, a partire dalla commissaria della Polizia locale di Iglesias, Gabriella Comi, dal capitano della Caserma Trieste, Giulio Duranti, e dal capitano della Guardia forestale, Silvio Cocco, fino a tutti i rappresentanti della Polizia locale sarda. Presenti anche molti assessori dell’attuale giunta comunale, tra cui l’assessore alla Polizia locale e viabilità, Francesco Melis.

La messa è stata celebrata da don Giorgio Fois, parroco della chiesa di Serra Perdosa. Avrebbe dovuto partecipare anche il vescovo, il cardinale Arrigo Miglio, assente perché impegnato in un’udienza con il Papa.

La formazione

Il tema della lezione offerta alle forze di Polizia locale si è focalizzato sugli aspetti operativi della professione: dalle modalità di intervento agli aspetti burocratici.

«Il nostro corpo – ha dichiarato Francesco Melis, vicesindaco e assessore alla Polizia locale e viabilità – sta lavorando per una gestione più moderna della sicurezza. Per questo abbiamo voluto offrire un corso professionalizzante a tutti gli agenti sulla gestione delle emergenze e sui metodi operativi».

Le dichiarazioni

«È un’iniziativa molto importante, quella organizzata oggi a Iglesias – commenta Melis – poiché sottolinea il ruolo centrale del nostro comune nel panorama regionale. Per quanto riguarda la Polizia locale, stiamo facendo investimenti significativi, sia in termini di attrezzature che di organico. A brevissimo pubblicheremo un nuovo bando per la carica di vicecomandante e, tra poche settimane, arriverà anche il nuovo comandante».

«Iglesias ha avuto l’onore di ospitare le celebrazioni regionali – ha scritto sul suo profilo Facebook il consigliere regionale Alessandro Pilurzu, presente alla cerimonia –. È stata l’occasione per rendere omaggio al lavoro quotidiano delle donne e degli uomini delle forze dell’ordine, che tutelano ogni giorno, con dedizione e coraggio, il benessere cittadino».

